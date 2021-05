Flamengo empata sem gols com Vélez Sarsfield, mas termina na liderança do Grupo G

Rubro-negro fechou fase de grupos com 12 pontos contra 10 pontos dos argentinos

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Vélez avançaram às oitavas de final da Libertadores



Na disputa pela liderança do Grupo G da Copa Libertadores, o Flamengo empatou sem gols com o Vélez Sarsfield e terminou em primeiro na chave com 12 pontos (três vitórias e três empates). Em segundo ficou o próprio Vélez com 10 pontos. A LDU de Quito venceu por 5 a 1 o Unión La Calera e terminou em terceiro, avançando para a segunda fase da Sul-Americana. No Maracanã, o jogo foi muito disputado. Logo aos três minutos, Arrascaeta finalizou e acertou a trave. Aos 14 foi a vez do Vélez assustar com Janson desviando a bola na pequena área para grande defesa de Diego Alves. No restante do primeiro tempo, o time argentino se apresentou mais na área adversária, mas não conseguiu ser efetivo.

No segundo tempo o cenário foi mais favorável aos rubro-negros. Aos dois minutos, Gustavo Henrique cabeceou após cruzamento, mas mandou para cima. Everton Ribeiro teve quatro grandes chances, mas parou na defesa. Aos 43, Vitinho recebeu de Isla e chutou por cima do gol. Nos acréscimos, Ortega levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com tantas chances, a partida terminou em 0 a 0. Na terça-feira, dia 1º de junho, a Conmebol fará o sorteio das oitavas de final. O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro 2021 contra o Palmeiras no próximo domingo, 30, às 16h (horário de Brasília).