Com desfalques, Crespo deve repetir time da final do Paulista na estreia do Brasileirão

Ainda sem Daniel Alves e Benítez, Tricolor encara o Fluminense no próximo sábado, 29, no Morumbi

Sem poder contar com Daniel Alves e Benítez, ainda não recuperados de lesão, o técnico Hernán Crespo deverá repetir na estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, às 21 h (horário de Brasília), no Morumbi, diante do Fluminense, a mesma escalação do São Paulo que iniciou a final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Com isso, Igor Vinícius e Igor Gomes devem permanecer entre os titulares, assim como o meio-campista Luan, que se queixou de dores após a decisão estadual, mas treinou normalmente nesta quinta-feira, 27, quando o elenco se reapresentou após folga. Já o atacante Luciano, que atuou no segundo tempo da final e até fez um dos gols, ainda não está 100% fisicamente e, por isso, deverá iniciar o duelo com o Fluminense como opção no banco de reservas. Com isso, uma escalação provável para iniciar o jogo deste sábado poderá formar com: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Igor Gomes e Reinaldo; Gabriel Sara e Pablo.

