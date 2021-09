Flamengo faz 2 a 0 no Barcelona-EQU e está na final da Copa Libertadores

Bruno Henrique voltou a ser decisivo e fez os dois gols da vitória rubro-negra

EFE/Franklin Jácome Bruno Henrique foi decisivo nos confrontos contra o Barcelona



O Flamengo está na final da Copa Libertadores da América. O time carioca venceu novamente o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 2 a 0, desta vez no Equador, e garantiu sua vaga na decisão do dia 27 de novembro contra o Palmeiras, no Uruguai. A partida de ida, no Maracanã, também terminou em 2 a 0. O Flamengo não teve muitas dificuldades para fazer o placar. Apesar de uma pressão do Barcelona no início do jogo, aos 18 minutos Bruno Henrique recebeu belo passe de Éverton Ribeiro e chutou na saída do goleiro Burrai, abrindo o marcador. Apesar de estar em desvantagem, o Barcelona foi pra cima e parou na ótima atuação de Diego Alves. No segundo tempo, aos cinco minutos, Bruno Henrique voltou a marcar e fez 2 a 0 para os cariocas. A partir daí, os equatorianos não conseguiram levar perigo e o jogo terminou sem mais gols. No agregado, o campeões de 2019 fizeram 4 a 0.