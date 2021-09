RB Bragantino volta a vencer o Libertad e se classifica para final da Copa Sul-Americana

É a primeira vez na história que o Massa Bruta disputará um título internacional; adversário sai do confronto entre Athletico-PR e Peñarol

EFE/Jorge Saenz Cuello marcou duas vezes na vitória do Bragantino



O RB Bragantino está em sua primeira final internacional. Na noite desta quarta-feira, 29, o Massa Bruta voltou a vencer o Libertad na semifinal da Copa Sul-Americana, desta vez por 3 a 0, e carimbou vaga na decisão, dia 20 de novembro, no estádio Centenário, no Uruguai. A partida de ida terminou 2 a 0 para o time brasileiro. No jogo do Paraguai, o Bragantino abriu o placar cedo com Tomás Cuello. Aos nove minutos o atacante argentino recebeu pela esquerda, cortou pra dentro e mandou no ângulo de Martín Silva. Aos 15 minutos, a arbitragem marcou pênalti a favor do Libertad, mas Cleiton defendeu e manteve o placar em 1 a 0.

No início do segundo tempo, aos sete minutos, Melgarejo empatou a partida. O empate, no entanto, não durou muito. Cinco minutos depois, Cuello voltou a balançar as redes depois de jogada de Artur. Aos 37, Artur deixou o dele e fechou a conta em 3 a 0. O resultado de 5 a 1 no agregado classifica o RB Bragantino para a final. O adversário sai do confronto entre Athletico-PR e Peñarol, que acontece nesta quinta-feira. O jogo de ida foi 2 a 1 para o time brasileiro.