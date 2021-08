Flamengo goleia Olimpia novamente e se classifica para a semifinal da Libertadores

Rubro-negro fez 5 a 1 no Mané Garrincha (Gabriel Barbosa 2x, Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo contra), deixando o agregado em 9 a 2

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram gol de Willian Arão na partida



O Flamengo confirmou sua vaga à semifinal da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, 18, ao vencer o Olimpia novamente, desta vez no Mané Garrincha, em Brasília, por 5 a 1. No jogo de ida no Paraguai, o rubro-negro fez 4 a 1 (agregado 9 a 2). Com uma grande vantagem, a equipe carioca fez um começo de jogo bem tranquilo. Não apertou demais e também não sofreu. Mesmo assim, o Flamengo chegou ao primeiro gol aos 30 minutos, com Gabriel Barbosa chutando no cantinho do goleiro Aguilar. E não demorou muito para sair o segundo. Aos 37, Bruno Henrique ampliou para 2 a 0, de cabeça. No último minuto do primeiro tempo, Recalde diminuiu para os paraguaios. Na volta do intervalo, demorou apenas quatro minutos para sair o terceiro. Willian Arão aproveitou a bola sobrando na pequena área e empurrou para as redes.

Aos 10, Salcedo marcou contra e fez o quarto do Mengão. O jogo teve uma diminuição de ritmo com o placar elástico, mas Gabriel Barbosa ainda apareceu para fazer o quinto aos 32 minutos, de cabeça, e fechar o marcador em 5 a 1. Classificado, o Flamengo espera o vencedor do duelo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil para conhecer seu adversário nas semifinais. O jogo de ida terminou 2 a 2 e a volta acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Barcelona.