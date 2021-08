Bahia anuncia contratação de argentino Diego Dabove como novo técnico

Ex-goleiro saiu do San Lorenzo, da Argentina, em maio, por onde teve uma passagem breve

Reprodução/ Twitter Bahia Diego Dabove, de 48 anos, trabalhava no San Lorenzo, da Argentina



Um dia após demitir o técnico Dado Cavalcanti por uma sequência ruim no Brasileirão, o Bahia anunciou na noite desta quarta-feira, 18, o argentino Diego Dabove, de 48 anos, como novo comandante do time principal masculino. Diego saiu em maio do San Lorenzo, da Argentina. Ele ficou por pouco tempo na equipe, anteriormente treinou o Argentinos Juniors de 2019 a 2021 e também teve passagem pelo Godoy Gruz nas categorias de base e principal. O ex-goleiro fez sua carreira em equipes pequenas da Argentina, tendo sido revelado pelo Lanús. O Bahia está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro Série A com cinco vitórias, três empates e oito derrotas, sendo quatro nos últimos cinco jogos. A equipe tem 18 pontos e está há três da zona de rebaixamento. Eliminado da Copa do Brasil no início de agosto, o time tem somente o Brasileirão para disputar ainda nesta temporada.