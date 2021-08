Flamengo: Gustavo Henrique testa positivo para Covid-19 e aumenta lista de atletas em quarentena 

O zagueiro, que já havia perdido a partida diante do Sport, no último domingo, por estar com sintomas, foi infectado pelo novo coronavírus pela segunda vez

Alexandre Vidal/Flamengo Gustavo Henrique testou positivo para Covid-19



O Flamengo informou na tarde desta segunda-feira, 16, que o treinador Renato Gaúcho terá mais uma baixa por causa do novo coronavírus. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique, que já havia perdido a partida diante do Sport, no último domingo, por estar com sintomas e que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez — no ano passado, ele foi contaminado em meio a um surto no clube. Desta forma, o Rubro-Negro tem mais um jogador afastado pela doença. Além do defensor, Thiago Maia e Renê estão em quarentena. Já o atacante Kenedy, reforço do clube, irá atrasar sua chegada ao Brasil após se infectar em seus últimos dias defendendo o Chelsea.

Depois de golear o Olimpia por 4 a 1, no Paraguai, o Flamengo volta a enfrentar o time paraguaio nesta quarta-feira, 18, no Maracanã. Para avançar à semifinal da Copa Libertadores da América, o time carioca pode perder até por 3 a 0. Já no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro é o quinto colocado e volta a campo somente no domingo, 22, quando encara o Ceará, fora de casa, a partir das 16 horas (de Brasília), pela 17ª rodada.