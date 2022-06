Flamengo informa que Bruno Henrique será operado neste domingo; veja detalhes 

Em nota, o Rubro-Negro já havia dito que o atacante deverá ficar longe dos gramados de 10 a 12 meses, retornando a vestir as cores da equipe carioca somente em 2023

MARCELO DE MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique só volta a vestir as cores do Flamengo em 2023



O Flamengo informou na manhã desta sexta-feira, 24, que Bruno Henrique irá fazer procedimento cirúrgico para corrigir a lesão multiligamentar no joelho direito no próximo domingo, 26. Em nota, o Rubro-Negro já havia dito que o atacante deverá ficar longe dos gramados de 10 a 12 meses, retornando a vestir as cores da equipe carioca somente em 2023. “O atleta Bruno Henrique passará por cirurgia no próximo domingo (26), às 9h, no hospital Copa Star. O procedimento no joelho direito para reconstrução do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral será realizado pelos cirurgiões Luiz Antônio Vieira e Diogo Cals, acompanhado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Márcio Tannure”, comunicou o clube.