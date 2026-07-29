Flamengo joga mal, mas consegue arrancar empate do Internacional

Com o resultado, o Rubro-Negro amplia o momento de instabilidade, soma 39 pontos e se distancia do líder Palmeiras

Bruno Henrique serviu Samuel Lino para empatar a partida aos 33 do segundo tempo

O Flamengo esteve longe de justificar o favoritismo, sofreu durante boa parte da partida e precisou buscar forças na reta final para evitar a derrota. Nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, o time carioca arrancou um empate por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo de tempos distintos e de domínio colorado até os minutos finais.

O resultado amplia o momento de instabilidade do Rubro-Negro, que chega ao segundo empate consecutivo na competição e soma 39 pontos, desperdiçando mais uma oportunidade de encostar na liderança. O Internacional, por sua vez, vai a 22 pontos, mas deixa escapar uma vitória que parecia encaminhada e segue ameaçado pela luta contra o rebaixamento.

Embora vivesse um cenário turbulento, cercado por pressão e problemas internos, o Internacional mostrou personalidade desde os primeiros minutos. Organizado, intenso e competitivo, o time de Paulo Pezzolano neutralizou o meio-campo do Flamengo, ocupou os espaços e criou as melhores oportunidades. Do outro lado, a equipe carioca encontrou dificuldades para trocar passes, abusou dos erros técnicos e praticamente não conseguiu levar perigo ao gol de Matheus Cunha.

A superioridade colorada foi recompensada aos 26 minutos. Alan Patrick encontrou Carbonero em profundidade, Rossi evitou o gol na primeira finalização, mas Vitinho apareceu livre para aproveitar o rebote. Varela ainda tentou salvar sobre a linha, porém a bola já havia ultrapassado completamente.

O placar mínimo ainda saiu barato para o Flamengo. Antes do intervalo, Carbonero voltou a levar vantagem sobre Léo Pereira, recuperou uma bola praticamente perdida dentro da área e finalizou cruzado, muito perto da trave. O Internacional controlava o jogo e fazia sua melhor atuação nas últimas rodadas.

Na volta do intervalo, o panorama pouco mudou. O time gaúcho seguiu confortável, marcando com intensidade e impedindo o Flamengo de acelerar as jogadas. Sem criatividade e com dificuldades para conectar seus principais jogadores, a equipe carioca rondava a área adversária, mas pouco ameaçava.

Quando a vitória colorada parecia questão de tempo, o Flamengo encontrou uma brecha. Aos 33 minutos, Alan Patrick perdeu a posse no meio-campo. Arrascaeta acelerou a transição e encontrou Pedro, que parou em Matheus Cunha. No rebote, Matheus Bahia afastou mal, Bruno Henrique mostrou lucidez para dominar e servir Samuel Lino, que finalizou para empatar a partida.

O gol mudou o cenário do confronto. Embalado pelo empate, o Flamengo finalmente conseguiu empurrar o Internacional para o campo de defesa e pressionou em busca da virada. Os donos da casa, que durante mais de uma hora haviam controlado as ações, passaram a administrar o desgaste físico e seguraram a igualdade até o apito final.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Palmeiras no domingo (09), às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 19h30, o Flamengo recebe o Vitória, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO

INTERNACIONAL – Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán (Juninho) e Matheus Bahia; Bruno Henrique (Paulinho), Villagra (Félix Torres) e Alan Patrick (Calebe); Vitinho, Carbonero (Alerrandro) e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

FLAMENGO – Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro (Emerson Royal); Evertton Araújo (Erick Pulgar), Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta; Carrascal (Bruno Henrique), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS – Vitinho, aos 26 minutos do primeiro tempo; Samuel Lino, aos 33 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Mercado (Internacional); Erick Pulgar e Vitão (Flamengo).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 477.627,50.

PÚBLICO – 18.359 presentes.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).