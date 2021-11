Flamengo lança camisa para celebrar o Dia da Consciência Negra

A peça está à venda nos sites e nas lojas oficiais do Rubro-Negro pelo valor de R$ 279,99

Reprodução/Flamengo O Flamengo lançou uma camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra



O Flamengo lançou, na manhã desta quarta-feira, 17, uma camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado anualmente em 20 de novembro. Praticamente toda preta, a peça tem detalhes em branco e dourado. “A conquista de espaço no futebol foi graças ao talento, perseverança e a ousadia, baseada na resiliência daqueles que nunca se deixaram silenciar”, disse a Adidas, fabricante do produto. A camisa está à venda nos sites e nas lojas oficiais do Rubro-Negro pelo valor de R$ 279,99. Veja imagens abaixo.