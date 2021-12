Liga das Nações 2022/23 terá ‘grupo da morte’ com Inglaterra, Alemanha e Itália

Sorteio desta quinta-feira, 16, também traçou o caminho da atual campeã França rumo ao bicampeonato

Divulgação Liga das Nações 2022/23 começa em junho



Nesta quinta-feira, 16, a Uefa realizou o sorteio da Liga das Nações de 2022/23. A terceira edição do torneio que já teve Portugal e França como campeões terá a reedição da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia, e ‘grupo da morte’ com Itália, Alemanha e Inglaterra. Criada para completar o calendário de seleções, a UEFA Nations League começa a ser disputada em junho de 2022 e, por causa da Copa do Mundo do Catar, terá a fase final disputada em junho de 2023. Nos dias 14 e 15 acontecem as semifinais, e a final e disputa do terceiro lugar será dia 18 de junho. Ao todo são quatro ligas (A,B,C e D), sendo as três primeiras com quatro grupos e a última com dois grupos. O primeiro de cada grupo avança para as semifinais.

Confira abaixo os grupos da Liga das Nações:

LIGA A

Grupo A1 : França, Dinamarca, Croácia, Áustria

Grupo A2 : Espanha, Portugal, Suíça, República Tcheca

Grupo A3 : Itália, Alemanha, Inglaterra, Hungria

Grupo A4 : Bélgica, Holanda, Polônia, País de Gales

LIGA B

Grupo B1 : Ucrânia, Escócia, República da Irlanda, Armênia

Grupo B2 : Islândia, Rússia, Israel, Albânia

Grupo B3 : Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Romênia, Montenegro

Grupo B4 : Suécia, Noruega, Sérvia, Eslovênia

LIGA C

Grupo C1 : Turquia, Luxemburgo, Lituânia, Ilhas Faroe

Grupo C2 : Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo, Chipre / Estônia

Grupo C3 : Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cazaquistão / Moldávia

Grupo C4 : Bulgária, Macedônia do Norte, Geórgia, Gibraltar

LIGA D

Grupo D1 : Liechtenstein, Cazaquistão / Moldávia, Andorra, Letônia

Grupo D2 : Malta, Chipre / Estônia, San Marino