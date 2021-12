Cinco jogos da Premier League são adiados por surto de Covid-19 e campeonato pode parar

Brentford, Watford, Norwich City, Manchester United e Leicester City não têm jogadores suficientes para entrar em campo no fim de semana

EFE/EPA/PETER POWELL Manchester United foi um dos clubes afetados pelo surto da doença no país



A variante Ômicron tem afetado bastante a Europa e o futebol. Na Inglaterra um surto de Covid-19 entre jogadores tem causado diversos adiamentos de jogos. Nesta quarta-feira, 16, a Premier League emitiu um comunicado afirmando que cinco jogos do fim de semana serão adiados por contaminações. Brentford, Watford, Norwich City e Leicester City apresentaram muitos desfalques pela doença, além de Manchester United e Tottenham que também estão sofrendo o mesmo há alguns dias. Os jogos adiados são: Southampton e Brentford; Watford e Crystal Palace; West Ham United e Norwich City; Everton e Leicester e Manchester United e Brighton & Hove Albion. Contando que uma rodada normal tem dez jogos, é ‘meia rodada’ cancelada.

Com o avanço rápido da doença, há um apelo na Inglaterra para que o Campeonato Inglês faça uma pausa até janeiro. O campeonato é famoso por ter jogos nas festas de fim de ano. Porém, a Premier League disse em comunicado que irá avaliar ‘caso a caso’ dos jogos adiados. A organização também anunciou a volta das Medidas de Emergência com testes mais frequentes, uso de máscaras em ambiente fechado, distanciamento social e alimitação do tempo de tratamento nas dependências do clube. O novo pico da pandemia na Europa também afeta a Alemanha, que ainda não vê surto entre clubes, mas determinou o fechamento dos portões até que a situação melhores.