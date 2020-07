Flamengo prepara mosaico para final contra o Flu: ’42 milhões com vocês’

A equipe rubro-negra preparou um belo mosaico para incentivar os jogadores na decisão do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, em jogo marcado para esta quarta-feira

Repdoução Flamengo preparou um belo mosaico para a final contra o Fluminense



Flamengo e Fluminense farão a grande final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (15), no Maracanã, a partir das 21h (de Brasília). Mandante na segunda decisão, o Rubro-Negro preparou um enorme mosaico para ajudar seus jogadores a ganhar o segundo Estadual de maneira consecutiva. Como já virou rotina no futebol durante a pandemia de Covid-19, o embate acontecerá com portões fechados, sem a presença de torcedores.

“O Maracana já está ficando com a cara do Mengão para o FLAxFLU decisivo desta noite! Não importa a distância, nós jogaremos juntos sempre. Somos 42 milhões de apaixonados. Somos a Maior Torcida do Mundo”, divulgou o Flamengo, postando uma foto do belo incentivo aos atletas.

Vale lembrar que, no primeiro confronto, o time comandado por Jorge Jesus levou a melhor e venceu o rival por 2 a 1. Para faturar o Carioca, o Flamengo precisa de apenas um empate. A vitória do Tricolor pelo placar simples leva a disputa para as penalidades.