Flamengo relaciona Andreas Pereira para jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Reprodução/Twitter/@AlexandreVidal1/CRF Andreas Pereira foi relacionado para o jogo Grêmio x Flamengo



O Flamengo anunciou na tarde desta terça-feira, 24, os relacionados para o duelo contra o Grêmio, marcado para esta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Rio Grande do Sul, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A principal novidade na lista é o nome de Andreas Pereira, meio-campista que foi anunciado como novo reforço do time para esta temporada. Contratado por empréstimo junto ao Manchester United, o atleta praticamente não treinou ainda na Gávea, mas irá viajar com o restante elenco e está à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Quem foi chamado pelo Rubro-Negro carioca para o duelo contra o Tricolor gaúcho é o zagueiro Léo Pereira, que apesar de ter sofrido um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo, também vai viajar com a delegação. Outros nomes importantes do time flamenguista, como Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Giorgian De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego Alves, por exemplo, também estão disponíveis. Por causa da Data Fifa, a partida de volta contra o Grêmio, no Maracanã, foi adiada para 15 de setembro.