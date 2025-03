Neymar explica ausência na partida entre Santos e Corinthians: ‘Tudo o que eu queria era estar em campo’

O jogador revelou que sentiu um ‘desconforto’ na coxa esquerda na quinta-feira (27), e que por isso, foi poupado do jogo deste domingo (9), que terminou com a derrota do Peixe

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar ficou no banco na partida entre Santos e Corinthians neste domingo (9)



Neymar usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (10), para se pronunciar após não entrar em campo para defender o Santos na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista no domingo (9). O jogador revelou que sentiu um “desconforto” na coxa esquerda na quinta-feira (27), e que por isso, foi poupado do jogo de ontem, que terminou com a derrota do Peixe por 2 a 1.

“Tudo o que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas na quinta-feira passada eu senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos”, disse Neymar.

Durante entrevista coletiva, Pedro Caixinha, técnico da equipe, revelou que pediu que Neymar permanecesse ao lado do grupo durante o jogo. “Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo”, disse o treinador.

O próximo desafio do Santos está marcado para o próximo dia 30, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe irá enfrentar o Santos e a expectativa é que o Neymar esteja recuperado para poder ajudar a equipe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório