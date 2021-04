No retorno do Paulista, São Paulo goleia o São Caetano por 5 a 1

Arboleda, Nestor, Reinaldo, Daniel Alves e o estreante Eder marcaram os gols da partida

Reprodução/ Twitter

Quase um mês depois de entrar em campo pela última vez, o São Paulo retornou ao Morumbi neste sábado, 10, para disputar uma partida do Campeonato Paulista. Recebendo o São Caetano pela 11ª rodada, a equipe de Hernán Crespo fez bom jogo e venceu de goleada por 5 a 1. O resultado mantém a equipe Tricolor em primeiro no Grupo B enquanto o São Caetano é o lanterna do Grupo D. Dentro de campo, quem abriu o placar foram os donos da casa com Arboleda, logo aos cinco minutos. 15 minutos depois, Rodrigo Nestor marcou pela primeira vez no time titular e ampliou o placar. Aos 30, Reinaldo também fez o dele e deixou o placar em 3 a 0.

Dois minutos depois, Guilherme conseguiu diminuir para o São Caetano depois de chute forte que Volpi espalmou a bola, mas não conseguiu evitar de ir para o fundo da rede. Ainda no primeiro tempo, Daniel Alves cobrou falta com perfeição e fez o quarto. No retorno do intervalo, o Azulão continuou dominado pelos donos da casa, sem mostrar muita reação. Igor Gomes e o estreante Eder tiveram grandes chances de gol, mas desperdiçaram. Mas aos 30, o mesmo Eder acertou um chute cruzado e fez 5 a 1.

São Paulo terá três jogos em cinco dias

A partir de agora o São Paulo terá uma maratona de jogos. Já na segunda-feira, dia 12, a equipe volta a entrar em campo contra o RB Bragantino, às 20h (horário de Brasília), pela 7ª rodada. Na quarta, 14, o time enfrenta o Guarani, no Morumbi, às 21h30, e fecha a semana com clássico contra o Palmeiras na sexta-feira, dia 16, às 22h. Já o São Caetano tem confronto contra o Novorizontino na próxima quarta, em casa, às 20h.