Juventus vence o Genoa e segue na cola do vice-líder Milan no Campeonato Italiano

Time de Turim chegou à vitória com gols de Kulusevski, Morata e McKennie; a “Velha Senhora” tem 62 pontos, enquanto a líder do torneio Inter de Milão tem 74

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Cristiano Ronaldo não marcou gol, mas teve boa atuação na partida



A Juventus fez sua parte e derrotou o Genoa por 3 a 1 neste domingo, 11, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Em casa, o time de Turim chegou à vitória com gols de Kulusevski, Morata e McKennie e continua na cola do vice-líder Milan. Os visitantes descontaram com Scamacca. A distância da Juventus para o Milan é de um ponto. Terceira colocada na tabela de classificação, a “Velha Senhora” tem 62 pontos, contra 63 do rival de Milão. A Inter de Milão lidera com 74 pontos e caminha a passos largos para conquistar o título nacional. O Genoa é o 13º colocado, com 32 pontos.

A Juventus não foi brilhante, mas jogou melhor e construiu a vitória com certa tranquilidade, levando poucos sustos. O meio-campista sueco Kulusevski inaugurou o marcador com um belo arremate no ângulo esquerdo aos quatro minutos. Aos 21, em contra-ataque, Chiesa chutou cruzado, e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que chutou na trave. No rebote, Morata estava no lugar certo para mandar às redes e ampliar. Na volta do intervalo, o Genoa esboçou uma reação com o gol de Scamacca. Ele subiu bonito e cabeceou para diminuir o placar aos três minutos da etapa final. No entanto, os visitantes não fizeram mais do que isso e os anfitriões balançaram as redes mais uma vez, aos 24 minutos, com McKennie, para selar o resultado positivo. No lance, o brasileiro Danilo deu linda enfiada para o jovem meia-atacante norte-americano tocar na saída do goleiro.

Cristiano Ronaldo não marcou, mas teve boa atuação. O astro português participou atividade das jogadas ofensivas e arrematou três vezes em direção ao gol. Desta vez, porém, passou em branco. De qualquer maneira, se mantém no topo da artilharia do torneio, com 25 bolas na rede. Também neste domingo, o Napoli derrotou a Sampdoria (10ª) fora de casa por 2 a 0 e entrou no G4 da liga italiana. O time napolitano foi aos 59 pontos e subiu para o quarto lugar, ultrapassando a Atalanta, que caiu para o quinto posto. Em sexto, com 55 pontos, aparece a Lazio, que ganhou por 1 a 0 do Verona (8º) fora de casa.