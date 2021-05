Com dois de Rony, Palmeiras vence o Defensa y Justicia por 2 a 1 na Libertadores

Atual campeão mantém os 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas da fase de grupos

EFE/EPA/Marcos Brindici Rony foi o dono do jogo



O Palmeiras viajou até a Argentina nesta terça-feira, 4, para enfrentar o Defensa y Justicia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e venceu por 2 a 1, mas não teve vida fácil. Apesar de desfalcado devido a um surto da Covid-19, o time argentino fez um primeiro tempo com forte marcação, deixando o alviverde sem espaço para criar suas jogadas e até levando perigo em alguns momentos. O Palmeiras teve suas melhores chances com Rony, incluindo um grande lance nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguiu ser efetivo. O Defensa também teve suas chances, mas parou em Ewerton ou jogou para fora. Mas a história foi diferente no segundo tempo, justamente com o jogador brasileiro que mais levou perigo.

Aos dois minutos, Luiz Adriano enfiou para Rony e o camisa 7, saindo de trás da zaga, empurrou para o fundo das redes, marcando o primeiro. Aos 11, em lance de contra-ataque mortal, o camisa 10 deu outro passe para Rony que já chegou chutando e ampliando o placar. Aos 23 minutos, Benitez cobrou falta para dentro da área, a bola fez curva e Tripichio desviou para o fundo das redes diminuindo em 2 a 1. O resultado deixa o Palmeiras com 100% de aproveitamento e líder do Grupo A com nove pontos em três jogos. O Defensa é o segundo com 4, seguido do Independiente del Valle com 1 e o Universitario sem pontuar. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Independiente, fora de casa, na terça-feira, dia 11, às 21h30 (horário de Brasília).