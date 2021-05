Santos se recupera, goleia o The Strongest e se mantém vivo na Copa Libertadores

Time da Baixada Santista fez 5 a 0 no rival boliviano e está em terceiro no Grupo C

EFE/Alexander Schneider Santos vence a primeira na Copa Libertadores



Depois de duas derrotas na Copa Libertadores, o Santos se recuperou e venceu o The Strongest, na Vila Belmiro, por 5 a 0. O jogo desta terça-feira, 4, teve gol relâmpago no primeiro minuto de jogo. Marinho recebeu de Pirani e empurrou a bola para dentro das redes, abrindo o placar. Aos 26 minutos, o próprio Pirani deixou o dele depois de lançamento de Jean Mota. O Santos nem deixou a equipe adversária se recuperar e ainda no primeiro tempo, aos 43, Balieiro fez o terceiro em chute colocado, sem chances para o goleiro defender. No segundo tempo os brasileiros continuaram em cima e, aos sete minutos, Lucas Braga fez boa jogada pela esquerda, mas chutou para fora. Mesmo errando o lance, o camisa 30 ainda conseguiu deixar o seu aos 14. Marinho recebeu a bola no meio de campo, deu um lindo drible, enfiou para Lucas que, dentro da área, chutou no cantinho direito de Vaca.

O The Strongest só chegou com perigo aos 19 minutos depois que R. Vaca fez lançamento, Castillo desviou a bola e acerta o travessão esquerdo de João Paulo. Mas foi o time da Baixada Santista que voltou a marcar. Aos 37 minutos, Kevin Malthus aproveitou a bobeira da zaga, dominou e chutou forte para marcar o quinto. O resultado deixa o Santos em terceiro no Grupo C com três pontos, três atrás do Barcelona e Boca Juniors que têm um jogo a menos. O The Strongest segue sem pontuar na competição. Na próxima rodada, o Santos recebe o Boca Juniors, em casa, na terça-feira, dia 11, e precisa da vitória para manter suas chances de classificação à próxima fase.

Atlético-MG supera o Cerro Porteño em casa

Em Minas Gerais, o Atlético-MG recebeu o Cerro Porteño e venceu pelo placar de 4 a 0. O primeiro gol saiu aos nove minutos com Hulk depois que a zaga paraguaia se atrapalhou e deixou a bola no pé do atacante. Em cima durante toda a primeira etapa, o Atlético ampliou nos acréscimos do primeiro tempo e Hulk marcou novamente em lance de cruzamento na área. No segundo tempo, Savarino fez o terceiro depois de jogada de Tchê Tchê. Nos acréscimos, Eduardo Vargas fez o quarto. Na próxima rodada o Atlético-MG viaja para enfrentar o América de Cali.