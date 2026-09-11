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Flamengo vence Independiente del Valle e abre vantagem na Libertadores

O Rubro-Negro poderá perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal do torneio continental

Estadão Conteúdo

Bruno Henrique, do Flamengo, durante partida contra Independiente Medellín pela Libertadores 2026
Bruno Henrique chegou ao seu quinto gol na Libertadores de 2026 JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo suportou um início difícil, cresceu no segundo tempo e venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols da vitória rubro-negra.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim poderá perder por até um gol de diferença no Maracanã para avançar à semifinal. Uma derrota por dois gols levará a decisão para os pênaltis. O Del Valle precisará vencer por três ou mais gols para conquistar a vaga no tempo normal. A partida será na quinta-feira, às 21h30.

A partida começou com o Independiente del Valle controlando as ações. Os equatorianos pressionaram e abusaram das bolas levantadas na área, chegando a 20 cruzamentos durante a primeira etapa.

A melhor oportunidade saiu dos pés de González, que acertou a trave de Rossi. Apesar das dez finalizações do adversário, o sistema defensivo flamenguista conseguiu impedir que a pressão fosse transformada em gol.

O Flamengo teve dificuldades para manter a posse e não conseguiu finalizar durante todo o primeiro tempo. Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique ficaram isolados, enquanto Jorginho e Pulgar trabalharam principalmente na proteção da defesa.

A primeira finalização rubro-negra aconteceu somente aos 12 minutos da etapa final. Carrascal cobrou falta pela esquerda e Léo Ortiz cabeceou por cima do gol defendido por Quintana.

Três minutos depois, o Flamengo foi letal. Jorginho encontrou Samuel Lino avançando pelo lado esquerdo da área. O camisa 16 cruzou rasteiro e Bruno Henrique apareceu para completar para as redes. Foi o quinto gol do atacante nesta edição da Libertadores.

O Del Valle tentou responder aos 21. Pata recebeu de Sornoza e colocou a bola na área, mas Ayrton Lucas realizou o corte perto da linha. Na continuação do lance, Alcívar finalizou após um bate-rebate e o lateral voltou a salvar o Flamengo.

A eficiência carioca apareceu novamente aos 29. Depois de uma cobrança de escanteio, Samuel Lino tocou para Emerson Royal, que levantou na área. Léo Pereira ganhou pelo alto e cabeceou. A bola tocou na trave antes de entrar e ampliar a vantagem.

O Flamengo controlou os minutos finais e protegeu o resultado. Mesmo inferior durante boa parte da noite, o Rubro-Negro saiu da altitude de Quito com uma vitória valiosa e ficou perto de avançar entre os quatro melhores da América.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 0 X 2 FLAMENGO

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Hugo Quintana (Ochoa), Alcívar e Sornoza (Briones); Arón Rodríguez (Edwin Quintero), Carlos González (Reasco) e Pata (Perelló). Técnico: Joaquín Papa.

FLAMENGO – Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Plata), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS – Bruno Henrique, aos 15, e Léo Pereira, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Carbajal e Edwin Quintero (Indepediente del Valle); Erick Pulgar (Flamengo).

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU).

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