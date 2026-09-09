Ancelotti convoca jogadores para três amistosos; veja lista
O técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira (9), os 26 jogadores para a disputa de três amistosos após a Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira enfrentará a Austrália no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane. No dia 3 de outubro, o Brasil enfrentará a Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
“Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens, que têm qualidade para representar no futuro da Seleção, nos próximos anos. E temos também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos que priorizar jovens que terão idade para a próxima Copa do Mundo, ou a próxima Copa América”Carlo Ancelotti
Veja lista abaixo:
Hugo Souza – Corinthians
Pedro Morisco – Coritiba
Otávio – Cruzeiro
Arthur Dias – Athletico
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair – Nottingham Forest
Marquinhos – PSG
Matheuzinho – Corinthians
Mauro Júnior – PSV
Victor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Andrey Santos – Manchester United
Bidon – Corinthians
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz – Juventus
Gabriel Bontempo – Santos
Endrick – Real Madrid
Estêvão – Chelsea
João Pedro – Chelsea
Pedro – Flamengo
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Samuel Lino – Flamengo
Vini Jr – Real Madrid
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