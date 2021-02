Flamengo vence Internacional e adia decisão do Campeonato Brasileiro

Rubro-negro fez dois gols e assumiu a liderança do Brasileirão, com 71 pontos; Internacional ainda tem chance de levar o troféu para casa, mas depende de uma má atuação do carioca

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/02/2021

O Flamengo venceu, por 2 a 1, o Internacional no jogo deste domingo, 20, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida entre o rubro-negro e Internacional poderia decidir o resultado do campeonato. Mesmo faltando uma rodada para o fim do Brasileirão, se a equipe comandada por Abel Braga vencesse o time carioca, o Colorado levaria o troféu para o Rio Grande do Sul. Isso porque o time gaúcho, antes do jogo, estava na liderança do campeonato com 69 pontos. Se vencesse, a equipe somaria 72 pontos, sendo impossível, matematicamente, que o adversário carioca a ultrapassasse. O Flamengo, porém, levou a melhor e terminou o domingo com 71 pontos, enquanto o adversário continuou com 69 pontos.

Com gols de Giorgian de Arrascaeta e Gabigol, o rubro-negro quase fez um terceiro gol durante os acréscimos, mas o lance foi anulado pelo árbitro. O Inter, por sua vez, pontuou com gol de Edenílson, ainda no primeiro tempo, durante um pênalti. Entre os destaques do jogo está a expulsão do lateral-direito Rodinei, que foi comprado ao custo de R$ 1 milhão pelo Inter, durante o início do 2º tempo. O lance seria decisivo para o resultado da partida. O Internacional ainda tem chance de levar o troféu para casa, mas depende de uma má atuação do carioca e da sua própria vitória na próxima partida. O Colorado pode ganhar se, na última rodada, vencer o jogo contra o Corinthians e, ao mesmo tempo, o Flamengo empatar ou perder do São Paulo. Em caso de empate entre o tricolor e o Fla, levando em conta uma vitória do Internacional, os dois times ficariam com a mesma quantidade de pontos e haveria um desempate. O primeiro critério de desempate é número de vitórias. Nesse cenário, os dois times também empatam. A decisão, então, ficaria a cargo do saldo de gols. O time com maior saldo ao final do campeonato se consagra o campeão do Campeonato Brasileiro.