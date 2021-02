Técnico do PSG não tem intenção de adiantar retorno de Neymar

‘Jogará quando estiver pronto’, afirmou Mauricio Pochettino; atleta se machucou no último dia 10, em jogo da Copa da França contra o Caen

Reprodução/ Twitter Lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas



Neymar é um desfalque de peso para o Paris Saint-Germain, mas o técnico Mauricio Pochettino não tem qualquer intenção de adiantar o retorno do jogador para fortalecer a equipe. Segundo o treinador argentino, a prioridade é garantir que o jogador brasileiro esteja nas melhores condições possíveis quando voltar a entrar em campo. “A volta dele não está marcada para um jogo específico. Ele segue um programa estabelecido por nossa equipe médica. O programa será respeitado, queremos o bem-estar do jogador, que ele recupere o mais rápido possível e nas melhores condições. Ele jogará quando estiver pronto, independente dos resultados e da forma da equipe”, afirmou Pochettino em entrevista coletiva neste sábado, 20.

Neymar se machucou no último dia 10, em jogo da Copa da França contra o Caen. A lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas. Sem Neymar, o PSG conseguiu um ótimo resultado no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, fora de casa: goleou por 4 a 1. O jogo da volta será em 10 de março e o brasileiro é dúvida. Neste domingo, o PSG enfrenta o Monaco pelo Campeonato Francês, às 17 horas, no Parque dos Príncipes, pela 26.ª rodada da competição.

* Com informações do Estadão Conteúdo