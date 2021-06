Flamengo vence novamente o Coritiba e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

Vitinho e Bruno Henrique marcaram na vitória do rubro-negro

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vitinho comemora o primeiro gol do Flamengo no jogo



Em jogo único da Copa do Brasil na semana, o Flamengo venceu novamente o Coritiba e está classificado para as oitavas de final do torneio. A equipe rubro-negro tinha feito 1 a 0 no jogo de ida e na noite desta quarta-feira, 16, no Maracanã, fez o placar de 2 a 0. O time foi dominante na partida, chegando a ter mais de 60% da posse de bola e tendo chutado 22 vezes ao gol contra duas do adversário. Dessa forma, o gol não demorou para sair. Aos 27 minutos, Vitinho apareceu na área para cabecear o levantamento de Gerson. No segundo tempo o time continuou em cima e aos 11, Gerson acertou o travessão em uma finalização de canhota. Tanta pressão resultou no segundo gol aos 21 minutos, com Bruno Henrique. O time de Rogério Ceni se junta aos outros 15 classificados: Santos, São Paulo, Vasco, CRB, ABC, Bahia, Juazeirense, Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Fluminense, Vitória, Fortaleza e Grêmio. Agora a equipe volta a campo no sábado contra o RB Bragantino, pela 5ª rodada do Brasileirão.