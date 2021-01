Flamengo vence o Goiás por 3 a 0 e entra no G4

O triunfo levou o Rubro-Negro aos 52 pontos, entrando no G4, na quarta colocação, e a 5 do líder São Paulo

Alexandre Vidal / Flamengo Pedro comemorando gol pelo Flamengo



Sob pressão, o Flamengo conseguiu uma vitória sem sustos para se recuperar no Campeonato Brasileiro e continuar na briga pelo seu título. No estádio da Serrinha derrotou o Goiás por 3 a 0, nesta segunda-feira, 18, pela 30ª rodada. Arrascaeta, no primeiro tempo, Gabigol e Pedro, esses na etapa final, marcaram os gols do jogo. O triunfo levou o Flamengo aos 52 pontos, entrando no G4, na quarta colocação, e a 5 do líder São Paulo, que disputou um jogo a mais. Já o Goiás, que ofereceu pouca resistêncis, segue em situação difícil na briga contra o rebaixamento. É o 18.º, com 26, pontos, a 6 do Fortaleza, o primeiro fora do grupo da degola. Os times voltarão a jogar na quinta-feira. No Mané Garrincha, o Flamengo vai receber o Palmeiras. Já o Goiás, novamente na Serrinha, enfrentará o Ceará.

Mesmo com o campo pesado e sem grande produção ofensiva, o Flamengo não correu muitos riscos e controlou o duelo, também se aproveitando dos erros defensivos do frágil adversário. Assim, conseguiu encerrar a série de três derrotas, com duas derrotas consecutivas, o que vinha provocando questionamentos em relação ao trabalho de Rogério Ceni. Marcou com Arrascaeta, que dessa vez foi escalado mais centralizado pelo treinador, e Gabigol, de volta ao time. Já Pedro, que havia visto o colega igualá-lo na artilharia do time na temporada e ainda retomar a titularidade, se isolou no fim ao fazer o 22.º gol pelo time. Quem também se destacou foi Diego, que atuou mais recuado, na vaga do suspenso Gerson, e buscou dar velocidade ao time na saída de jogo, além de ter ajudado na marcação.

*Com informações do Estadão Conteúdo