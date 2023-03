Flamengo vira piada nas redes sociais após perder terceiro título no ano: ‘Time regular’

Rubro-negro buscou o resultado no tempo normal contra o Independiente del Valle, mas perdeu nos pênaltis a Recopa Sul-Americana

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo perdeu nos pênaltis para o Independiente del Valle



O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle nesta terça-feira, 28, e virou piada para os adversários nas redes sociais. A equipe de Vitor Pereira perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, conseguiu fazer 1 a 0 no Maracanã e levar para as penalidades, mas perdeu por 5 a 4. Esse é o terceiro título que a equipe perde no início da temporada, depois da Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes. A internet não perdoou e muitos memes se espalharam após a derrota. Os rivais focaram na “regularidade” da equipe por perder tudo que disputou, fizeram piadas com a sogra de Vitor Pereira e com o goleiro Santos.

Confira abaixo alguns dos memes:

E O FLAMENGO? kkkkkkkkkkkkkl pic.twitter.com/g3CI8ZqFeZ — out of context brasileirão (@oocbrsao) March 1, 2023

Não deu pro Flamengo pic.twitter.com/V90JGqo8Zj — desimpedidos (@desimpedidos) March 1, 2023

Decisão por pênaltis e o Santos é o goleiro do Flamengo pic.twitter.com/Njm4LphvFr — Ninja Fla  (@NinjaRubroNegro) March 1, 2023

Com derrota do Flamengo para o Del Valle nos pênaltis, Deyverson posta vídeo bebendo suco. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/9Km8PeZQeT — Goleada Info (@goleada_info) March 1, 2023