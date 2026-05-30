Flamengo x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado, às 16h, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

PAULO TI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo ocupa atualmente a 2ª colocação, com 31 pontos



Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado, dia 30, às 16h, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O duelo acontece pela 18ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Flamengo ocupa atualmente a 2ª colocação, com 31 pontos, e busca voltar a vencer após derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. Do outro lado, o Coritiba aparece em 6º lugar, soma 26 pontos e tenta entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo na TV fechada no SporTV, no PPV pelo Premiere e no GloboPlay pelo streaming, com início da transmissão às 16h.