Final da Champions: Arsenal x PSG decidem hoje quem é o melhor clube da Europa

PSG é o atual campeão e Arsenal luta pelo primeiro título

Divulgação. PSG e Arsenal em partida pela Liga dos Campeões



Arsenal e Paris Saint-Germain (PSG) decidem neste sábado (30), às 13h00 (de Brasília), a grande final da UEFA Champions League. A partida vai acontecer na Puskás Aréna, o principal estádio de futebol da Hungria, localizado na capital, Budapeste.

O PSG é o atual campeão, tendo vencido a competição no ano passado, quando ganhou seu primeiro e histórico título do torneio em goleada por 5 x 0 à Inter de Milão. O Arsenal ainda não levantou a taça mais importante para os clubes da Europa, tendo alcançado a final somente em 2006.

A UEFA Champions League é dividida em três fases. A fase de liga une todos os 36 clubes participantes em uma única tabela, em que cada um disputa 8 partidas em busca da classificação. Os 8 melhores classificados avançam diretamente para a terceira fase, e a segunda, dos play-offs, é disputada pelos times da 9º a 24º colocação, que seguem em mata-mata de ida e volta, para buscar as últimas 8 vagas.

Os 16 classificados são divididos em 4 chaves na terceira fase, de eliminatórias, com partidas mata-mata de ida e volta. Os 8 melhores colocados na primeira fase enfrentam os 8 que se classificaram nos play-offs por vaga nas quartas. Até a semifinal são dois jogos e a grande final é disputada em uma única partida, que nesse ano será decidida entre Arsenal e PSG.

Campanha até aqui

Paris Saint-Germain

O PSG não foi um dos clubes com classificação direta, precisando superar o Monaco nos play-offs, com vitória apertada de 5 x 4 na soma das partidas. O clube francês chegou até a grande final após vencer o Bayern de Munique na partida de ida e empatar na volta. O primeiro confronto somou um total de 9 gols, com vitória francesa por 5 x 4 sobre os alemães. O segundo terminou empatado com um gol para cada lado, garantindo a vaga do PSG com 6 x 5 no agregado.

Nas quartas de final, o Paris fez duas vitórias consecutivas, por 2 x 0 contra o Liverpool, finalizando com 4 x 0 no resultado agregado. As oitavas também foram vencidas em goleada francesa contra um clube inglês, com o PSG somando 8 x 2 nas duas partidas contra o Chelsea. A primeira vitória foi por 5 x 2 e a segunda, por 3 x 0.

PSG chega à grande final com 16 jogos disputados na competição, sendo dez vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe marcou um total de 44 gols, uma média de 2,75 por partida, e sofreu 22, totalizando 1,38 a cada jogo. O maior marcador do clube nessa edição da Champions é Khvicha Kvaratskhelia, com 10 gols, empatando na terceira classificação de marcadores.

Arsenal

O clube inglês tentará pela segunda vez a conquista da taça da Champions League, a primeira foi em 2006, quando perdeu para o Barcelona por 2 x 1. Na edição de 2026, o Arsenal alcançou a vaga na grande final, superando o Atlético de Madrid na semi com vitória apertada somente na partida de volta por 1 x 0. O primeiro jogo da dupla terminou em empate por 1 x 1.

Nas quartas, o Arsenal venceu o Sporting Clube também com somente um gol de diferença, na primeira partida, que venceu por 1 x 0, o jogo de volta terminou sem gols entre o clube inglês e o português. A passagem das oitavas foi conquistada em cima do Bayer Leverkusen, quando o Arsenal empatou o primeiro jogo com um gol para cada lado, mas venceu o segundo por 2 x 0.

A campanha do Arsenal na Champions League até aqui passou por 14 jogos, somando 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota. O clube inglês marcou 29 gols, totalizando 2,08 por partida. As redes do time balançaram somente seis vezes em todo o campeonato, com uma média de 0,43 gol sofrido por partida. Quem mais marcou pelo Arsenal foi o brasileiro Gabriel Martinelli, que, com seis gols, empata na 10ª colocação entre os goleadores.

Onde assistir

A final da Champions League entre Arsenal e PSG terá transmissão do SBT (TV aberta), do TNT (TV fechada) e do HBO MAX (streaming). A decisão do título começa às 13h deste sábado.