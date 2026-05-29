PSG x Arsenal: onde assistir à final da Champions, horário e transmissão
PSG e Arsenal disputam quem leva a Liga dos Campeões da Europa neste sábado (30), às 13h00 (de Brasília)
Paris Saint-Germain e Arsenal disputam a grande final da UEFA Champions League neste sábado (30), às 13h00 (de Brasília), no Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O confronto define quem levanta a taça mais importante para clubes da Europa e se sagra como a melhor equipe do continente em 2026.
O PSG é o atual campeão, tendo vencido a competição no ano passado, quando ganhou seu primeiro e histórico título do torneio. O Arsenal ainda não levantou a taça do campeonato, tendo chegado à final somente em 2006.
O Arsenal derrotou o Sporting Clube e o Atlético de Madrid nas quartas e semifinais, tendo levado somente seis gols no campeonato. O Paris é o clube que mais marcou nessa edição, com 44 gols, e derrotou recentemente o Bayern de Munique e o Liverpool para chegar à grande final.
Onde assistir PSG x Arsenal ao vivo
A final da Champions League entre Arsenal e PSG terá transmissão do SBT (TV aberta), do TNT (TV fechada) e do HBO MAX (streaming). A decisão do título começa às 13h deste sábado.
