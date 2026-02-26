Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Lanús se enfrentam pela Recopa nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela Recopa Sul-Americana. O confronto, que coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana, vale o título da competição.

A equipe de Filipe Luís vai para o jogo com a missão de reverter o resultado, já que perdeu de 1 a 0 o primeiro jogo. O Flamengo, que vai para o jogo vindo de uma vitória do Campeonato Estadual, ainda não engrenou na competição e vive altos e baixos, o que coloca o time sobre desconfiança com a torcida.

Para garantir a taça, os rubro-negros vão precisar vencer o jogo por dois ou mais gols de diferença. Caso o jogo termine com um gol de diferença, a partida será definida nos pênaltis.

Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h30. Narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva.