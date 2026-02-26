Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Flamengo e Lanús se enfrentam pela Recopa nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela Recopa Sul-Americana. O confronto, que coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana, vale o título da competição.
Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h30. Narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela ESPN e Disney+.
O duelo entre Flamengo e Lanús vale o título da Recopa Sul-Americana.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.