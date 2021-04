Flamengo x Palmeiras: Pedro se recupera de lesão e tenta retornar na Supercopa do Brasil 

O atacante tem até sábado para demonstrar ao técnico Rogério Ceni, durante as atividades com o restante do grupo, que tem condições de ser relacionado para pelo menos estar no banco de reservas

Reprodução/Flamengo Pedro comemora gol com a camisa do Flamengo



O tempo é o maior inimigo de Pedro em sua preparação na tentativa de estar em campo, domingo, às 11 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, diante do Palmeiras, pela decisão da Supercopa do Brasil. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante correu, nesta quinta-feira, 8, sob orientação dos fisioterapeutas do Flamengo e tem mais três sessões de treino para saber se poderá ser utilizado no jogo.

Pedro tem até sábado para demonstrar ao técnico Rogério Ceni, durante as atividades com o restante do grupo, que tem condições de ser relacionado para pelo menos estar no banco de reservas, como opção para, principalmente, o lugar de Gabriel no comando do ataque. Pedro se machucou no início do clássico com o Botafogo, no Engenhão, em 24 de março, quando o Flamengo venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca. Na atual temporada, o atacante marcou um gol e é a principal alternativa de Ceni para o ataque.

Aos 23 anos, Pedro, que está na Gávea desde o ano passado, vindo por empréstimo da Fiorentina, soma 54 jogos pelo Flamengo, com 24 gols e cinco assistências. A Supercopa do Brasil reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (Flamengo) e o campeão da Copa do Brasil (Palmeiras) de 2020 em um jogo único.

*Com informações do Estadão Conteúdo