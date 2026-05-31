Fluminense sai na frente, mas cede empate ao Cruzeiro no Mineirão

Carioca se mantém em terceiro; mineiro alcança 8 jogos invicto

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO BRASILEIRO A 2026, CRUZEIRO X FLUMINENSE - Jemmes jogador do Fluminense durante partida contra o Cruzeiro no estádio Mineirão pelo campeonato Brasileiro A 2026.



Cruzeiro e Fluminense se despediram desta primeira fase do Campeonato Brasileiro com empate por 1 a 1, neste domingo (31) , no Mineirão, pela 18ª rodada. O visitante saiu na frente com um gol de John Kennedy, aos 42 minutos, enquanto o time mineiro empatou com Matheus Pereira, cobrando falta, na etapa final.

Embora tenha mantido sua ascensão na temporada, chegando aos oito jogos invicto, o Cruzeiro termina em posição aquém do esperado na tabela, com 24 pontos, em 11º lugar.

O resultado foi importante para o clube carioca, que se manteve em terceiro lugar na classificação geral, com 31 pontos, atrás somente dos maiores favoritos ao título: o Flamengo (34) e Palmeiras (41).

Com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro tratou de mostrar ao Fluminense que iria tomar as iniciativas de jogo. Até deixou boa impressão, com maior posse de bola e aproximação perto da grande área adversária. No entanto, um domínio sem contundência

Além disso, o time mineiro deixava espaços para os contra-ataques dos cariocas. Num destes, já aos 42 minutos, saiu o gol. O lance começou numa ligação direta não interceptada pelos defensores. John Kennedy disparou em direção à área, driblou os adversários e bateu forte na saída do goleiro Otávio. Este foi o nono gol dele no Brasileirão.

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro entrou com Matheus Henrique no lugar de Lucas Romero. Mas logo em seguida, o técnico Artur Jorge colocou três atacantes em campo: Bruno Rodrigues, Sinesterra e Kaíque Kenji. Lamentou apenas não contar com o artilheiro Kaio Jorge, vetado pela manhã por acusar dores na região pubiana. No Fluminense, saiu Guilherme Arana, machucado, para a entrada de Renê. Uma troca apenas para manutenção do seu esquema defensivo.

O Cruzeiro manteve a determinação em atacar, embora tivesse muitas dificuldades para suplantar a marcação adversária. O empate saiu numa cobrança de falta, na frente da área, aos 29 minutos. Matheus Pereira tentou encobrir a barreira, mas a bola desviou na cabeça de Jemmes e atrapalhou a defesa de Fábio. O goleiro ainda saltou e tocou na bola, mas não impediu o gol.

O Cruzeiro ainda foi melhor, teve maior volume de jogo, porém pouco ameaçou o experiente goleiro Fábio. O Fluminense, que se defendeu bastante, terminou satisfeito pelo empate.

Os dois times vão ter todo o período da Copa do Mundo para preparação. Não só para o retorno ao Brasileirão, como na Copa Libertadores, em agosto. Os jogos das oitavas, ida e volta, foram definidos por meio de sorteio da Conmebol. O Cruzeiro não vai ter vida fácil porque terá como adversário o Flamengo, enquanto o Fluminense vai pegar o Independiente Rivadavia-ARG, uma das surpresas na fase de grupos.

No dia 22 de julho, os dois times voltam a campo pelo Brasileirão. O Cruzeiro vai até Porto Alegre (RS) enfrentar o Internacional, enquanto o Fluminense vai receber no Rio o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 FLUMINENSE

CRUZEIRO – Otávio; Fagner (Bruno Rodrigues), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson e Matheus Pereira; Christian (Chico da Costa), Villarreal (Sinesterra) e Arroyo (Kaíque Kenji). Técnico: Artur Jorge.

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Jemmes, Julián Millán e Guilherme Arana (Renê); Bernal (Hércules), Martinelli e Savarino (Samuel Xavier); Kevin Serna, John Kennedy (Cano) e Soteldo (Lucho Acosta). Técnico: Luís Zubeldía.

GOL – John Kennedy, aos 42 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos 29 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Romero e Fabrício Bruno (CRU). Millán e Samuel Xavier (FLU)

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR)

RENDA – R$ 1.302.508,00

PÚBLICO – 29.662 torcedores

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG)