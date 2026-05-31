São Paulo perde para o Remo com gol nos acréscimos pelo Brasileirão

Erros de domínio e escorregões marcaram a partida

FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO PA - BELÉM - 31/05/2026 - BRASILEIRO A 2026, REMO X SÃO PAULO - Lucca jogador do São Paulo durante partida contra o Remo no estádio Mangueirão pelo campeonato Brasileiro A 2026.



Uma boa partida de futebol acompanhada de um resultado positivo do seu time de coração na noite deste domingo (31) pode ser o motor para que um torcedor comece a semana animado. Quem ligou a televisão para assistir ao jogo entre Remo e São Paulo, no entanto, estará em situação oposta. O futebol exibido pelas duas equipes foi desolador, mas quem levou a pior pela atuação melancólica foi a equipe tricolor, que levou o gol no acréscimo e saiu de campo derrotada por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém-PA.

São Paulo e Remo ficarão mais de 50 dias sem partidas oficiais por causa da interrupção do calendário para a disputa da Copa do Mundo. Jogadores devem ganhar algumas semanas de folga. Entre 22 e 23 de julho, o time tricolor recebe o Athletico-PR na retomada do Brasileirão, enquanto os paraenses visitam o Corinthians.

O Remo fez valer ao longo do primeiro tempo sua postura como mandante e controlou a maior parte das ações ofensivas da partida. O time paraense pressionou, buscou lances por todos os setores do campo, mas só levou susto de fato ao acertar a trave com Patrick aos 39.

O São Paulo, por sua vez, apostou em contragolpes e jogadas de velocidade. No entanto, a falta de precisão nos passes e o goleiro adversário prejudicaram as ambições tricolores.

No acréscimo, outras grandes chances surgiram: o goleiro Ivan teve de fazer duas importantes defesas para impedir que os visitantes abrissem o marcador. Houve dúvida em um dos lances se a bola havia entrado, mas o juiz não deu o gol.

Na volta do intervalo, Dorival optou por fortalecer o meio-campo tricolor. O treinador abriu mão de um atacante, André Silva, e deu chance para Marcos Antônio.

A partida ficou mais aberta, com as duas equipes chegando ao ataque com facilidade. No entanto, o duelo virou um show de horrores, com erros bizarros de domínio, escorregões e afins de parte a parte.

Quando tudo parecia resolvido e que o zero a zero não sairia do placar, o Remo aproveitou um erro na saída de bola tricolor, Marcelinho chutou cruzado e fez a festa da torcida presente no Mangueirão para decretar a vitória do Remo.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 x 0 SÃO PAULO

REMO: Ivan; Marcelinho (Diego Hernández), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Picco), Patrick, Zé Ricardo (Gabriel Poveda) e Vitor Bueno (David Braga); Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia e Danielzinho (Hugo Leonardo); Artur (Tetê), Calleri (Tapia), André Silva (Marcos Antônio) e Ferreirinha (Lucca). Técnico: Dorival Júnior.

GOL: Marcelinho, aos 48 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: David Braga, Osorio e Enzo Díaz.

ÁRBITRO: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis.

LOCAL: Mangueirão, em Belém.