Brasil x Panamá: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelos amistosos da Copa do Mundo

Jovem Pan. Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no último amistoso antes de embarcar para os EUA.



Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no último amistoso antes de embarcar para os EUA. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e Flávio Prado e reportagem de Rodrigo Viga, Victor Boni e Daniel Lian no YouTube.