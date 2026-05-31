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Brasil x Panamá: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelos amistosos da Copa do Mundo

  • Por Jovem Pan
  • 31/05/2026 17h31
  • BlueSky
Jovem Pan. Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no último amistoso antes de embarcar para os EUA. Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no último amistoso antes de embarcar para os EUA.

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no último amistoso antes de embarcar para os EUA. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e Flávio Prado e reportagem de Rodrigo Viga, Victor Boni e Daniel Lian no YouTube.

Assista à transmissão ao vivo

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