Com italiano naturalizado, Austrália divulga lista de convocados para a Copa
Cristian Volpato trocou a seleção da Itália, que não se classificou para o mundial
A Seleção Australiana de Futebol divulgou neste domingo (31) a lista de jogadores que vão defender a sua bandeira na Copa do Mundo FIFA 2026. Comandada pelo técnico Tony Popovic, a equipe está no Grupo D e enfrenta os donos da casa, Estados Unidos, além de Turquia e Paraguai, na primeira etapa do mundial.
Uma curiosidade na lista é o meia-atacante de 22 anos, Cristian Volpato, que tem dupla nacionalidade e decidiu deixar a Itália, que não alcançou a classificação para esta edição da Copa, para entrar em campo usando a camiseta australiana. Esta é a terceira Copa consecutiva que a seleção tetracampeã italiana não se classifica.
Confira a lista da Austrália para a Copa:
Goleiros
- Patrick Beach (Melbourne City)
- Paul Izzo (Randers FC)
- Maty Ryan (Levante)
Defensores
- Aziz Behich (Melbourne City)
- Jordan Bos (Feyenoord)
- Cameron Burgess (Swansea City)
- Alessandro Circati (Parma)
- Milos Degenek (APOEL)
- Jason Geria (Albirex Niigata)
- Lucas Herrington (Colorado Rapids)
- Jacob Italiano (Grazer AK)
- Harry Souttar (Leicester City)
- Kai Trewin (New York City FC)
Meio-campistas
- Cameron Devlin (Hearts)
- Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
- Jackson Irvine (St. Pauli)
- Connor Metcalfe (St. Pauli)
- Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Aiden O’Neill (New York City FC)
Atacantes
- Nestory Irankunda (Watford)
- Mathew Leckie (Melbourne City)
- Awer Mabil (CD Castellón)
- Mohamed Toure (Norwich City)
- Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
- Cristian Volpato (Sassuolo)
- Tete Yengi (Machida Zelvia)
A Austrália estreia no mundial no dia 14 de junho, enfrentando a Turquia às 01h (de Brasília) no BC Place Stadium em Vancouver, no Canadá, pela fase de grupos da Copa do Mundo.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.