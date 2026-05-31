Com italiano naturalizado, Austrália divulga lista de convocados para a Copa

Cristian Volpato trocou a seleção da Itália, que não se classificou para o mundial

  • Por Rafael Rintzel
  • 31/05/2026 22h23
Divulgação / Instagram @socceroos

A Seleção Australiana de Futebol divulgou neste domingo (31) a lista de jogadores que vão defender a sua bandeira na Copa do Mundo FIFA 2026. Comandada pelo técnico Tony Popovic, a equipe está no Grupo D e enfrenta os donos da casa, Estados Unidos, além de Turquia e Paraguai, na primeira etapa do mundial. 

Uma curiosidade na lista é o meia-atacante de 22 anos, Cristian Volpato, que tem dupla nacionalidade e decidiu deixar a Itália, que não alcançou a classificação para esta edição da Copa, para entrar em campo usando a camiseta australiana. Esta é a terceira Copa consecutiva que a seleção tetracampeã italiana não se classifica.

Confira a lista da Austrália para a Copa:

Goleiros

  • Patrick Beach (Melbourne City)
  • Paul Izzo (Randers FC)
  • Maty Ryan (Levante)

Defensores

  • Aziz Behich (Melbourne City)
  • Jordan Bos (Feyenoord)
  • Cameron Burgess (Swansea City)
  • Alessandro Circati (Parma)
  • Milos Degenek (APOEL)
  • Jason Geria (Albirex Niigata)
  • Lucas Herrington (Colorado Rapids)
  • Jacob Italiano (Grazer AK)
  • Harry Souttar (Leicester City)
  • Kai Trewin (New York City FC)

Meio-campistas

  • Cameron Devlin (Hearts)
  • Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
  • Jackson Irvine (St. Pauli)
  • Connor Metcalfe (St. Pauli)
  • Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
  • Aiden O’Neill (New York City FC)

Atacantes

  • Nestory Irankunda (Watford)
  • Mathew Leckie (Melbourne City)
  • Awer Mabil (CD Castellón)
  • Mohamed Toure (Norwich City)
  • Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
  • Cristian Volpato (Sassuolo)
  • Tete Yengi (Machida Zelvia)

A Austrália estreia no mundial no dia 14 de junho, enfrentando a Turquia às 01h (de Brasília) no BC Place Stadium em Vancouver, no Canadá, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

