Neymar manifesta torcida para o próximo paredão do ‘BBB 21’: ‘Vai militar na casa do chapéu’ 

O astro do Paris Saint-Germain também falou para outro participante do reality não ficar p*** por estar ‘emparedado’

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar manifestou sua torcida para o próximo paredão do BBB 21



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, permanece em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no dia 10 de fevereiro, em jogo válido pela Copa da França. Enquanto isso, o craque brasileiro segue acompanhando o “BBB 21”, mostrando seu fanatismo pelo programa da TV Globo nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, 1º, o jogador voltou a falar sobre o assunto e manifestou sua torcida para que Lumena saia no próximo paredão – ela está na berlinda ao lado de Arthur e do cantor Projota.

“Vai militar na casa do chapéu”, escreveu Neymar, compartilhando um vídeo em que a psicóloga define jogadores de futebol como “escrotos”. Antes disso, o camisa 10 do PSG já havia postado uma mensagem perguntando: “A hora da Lumena chegou?”, referindo-se ao paredão formado no último domingo. O craque, entretanto, também não demonstrou muito apreço pelo crossfiteiro Arthur: “O Arthur tem que parar de ficar putinho porque ele deu muita sorte de cair nesse paredão.”

Assim como na edição passada do reality, Neymar está muito engajado. Na última semana, ele pediu a eliminação da cantora Karol Conká, em movimento que foi endossado por outros jogadores, como Richarlison, do Everton, e também atletas do Flamengo. “Galerinha, vamos combinar uma coisa… Karol Conká vai sair com a maior porcentagem (%) do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez… fechou? Não precisamos levar o jogo que ela jogou no BBB pra vida aqui fora, isso não é justo!”, escreveu o astro do PSG e da seleção brasileira, antes da cantora sair com a maior rejeição da história do programa.

Vai militar lá na casa do chapéu… #ForaLumena pic.twitter.com/nCMNJSeUSJ — Neymar Jr (@neymarjr) March 1, 2021

Não sei o que é pior…

levantar cedo em plena segunda feira ou o Arthur achar que é o Prior 🤦🏽‍♂️🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) March 1, 2021