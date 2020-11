Fortaleza anuncia saída de Rogério Ceni: ‘Desejamos sucesso no seu novo desafio’

Clube agradeceu o trabalho de treinador em suas redes sociais; Ceni é cotado para assumir o Flamengo

Reprodução Rogério Ceni estava no Leão desde 2017



Rogério Ceni não é mais técnico do Fortaleza. Desde o início da tarde desta segunda-feira, 09, o treinador tem sido especulado como o substitudo de Doménec Torrent no comando do Flamengo e no fim do dia o Fortaleza oficializou a saída de Ceni em suas redes sociais. “Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor”, diz a nota.