Fortaleza e Botafogo empatam e deixam em aberto vaga para final do Brasileiro Feminino A2

Decisão ficou para sexta-feira (15); jogo será realizado no Engenhão, caso das gloriosas

Reprodução/Instagram/@botafogofeminino/Davi Rocha Fortaleza e Botafogo empatam em 2 a 2 no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro A2



Ficou para o jogo de volta a decisão de uma das vagas para a final do Brasileiro A2. B Botafogo e Fortaleza fizeram na noite desta sexta-feira (8) o primeiro jogo da semifinal, e ficaram no empate em 2 a 2. As leoas chegaram para o jogo de forma invicta, ainda não perderam no ano, apesar da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana, e não sabem o que é perder em casa desde novembro de 2024.

As gloriosas foram para o jogo vindas de uma derrota para o Bragantino, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. Quem saiu na frente foi o time carioca. Após cruzamento dentro da área, Duda Basílio sobrou livre na cara do gol e aproveitou a sobra e abriu o placar. O Botafogo foi superior no primeiro tempo da partida, enquanto o Fortaleza encontrava dificuldade em criar chances de gol e pouco ameaçou o adversário.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já na volta para o segundo tempo, as coisas começaram a mudar, porque as Leoas do Pici foram para cima desde o apito inicial. Naynara, do Fortaleza, teve uma boa chance de empatar. Após cobrança de escanteio, ela desviou de cabeça, mas a goleira Yasmin conseguiu defender e evitar o gol. Na defesa, a defensora acabou caindo de costas do chão e batendo a cabeça, precisando de atendimento médio. Yasmin até tentou continuar no jogo, mas não conseguiu e precisou se substituída por Michelle, acionando o protocolo de concussão.

Pouco tempo depois da alteração, o Fortaleza buscou o resultado. Mais uma vez em chance criada em uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Natalia, que dominou, ajeitou e contou com o desvio na adversária para bola entrar no gol do Botafogo. A pressão do Fortaleza fez efeito e as meninas não demoraram para ir às redes novamente, dessa vez com Esterfany. Só que o Botafogo não desistiu do jogo, e Carol empatou de pênalti. A decisão agora ficou para sexta-feira (15). O jogo será realizado no Engenhão, caso das gloriosas.