Fortuna inestimada e 11 filhos: Como será a divisão da herança de Maradona?

Entre filhos reconhecidos e outros que buscar o reconhecimento na Justiça, namorada, ex-mulher e agente estão na disputa pelo espólio do craque argentino

Diego Maradona não deixou testamento



A morte de Diego Armando Maradona deve render mais alguns capítulos na história. Além das investigações contra o médico Leopoldo Luque por negligência, a divisão da herança do ex-jogador também é um tema cercado de curiosidades. Isso porque Maradona não deixou nenhum testamento ou indicação sobre como repartir sua fortuna, que na verdade nem soma concreta tem. Quando o assunto é a quantia total do dinheiro do ídolo, a imprensa argentina tem divergido. O jornal ‘Clarín’ divulgou que o valor chega perto de US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) repartida em imóveis na Argentina e em outros países, carros, anéis, joias e relógios – tudo de alto luxo. Porém, o canal de televisão de Buenos Aires, ‘Crônica TV’, noticiou que a fortuna seria de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,1 bilhão). Já o site especializado nas heranças dos famosos, ‘Celebrity Net Worth’, avalia a quantia em US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões). A soma não tem um preço fixado porque, além de estimar os ganhos durante sua carreira, também teria que contabilizar os direitos de imagem e demais lucros nos após posteriores a sua aposentadoria, o que é quase impossível de dimensionar.

Todo esse montante de dinheiro terá diversos requerentes. Maradona tem muitos filhos. Reconhecidos são cinco: Diego Junior (34 anos), Dalma Nerea (34 anos), Giannina Dinorah (31 anos), Jana (24 anos) e Dieguito Fernando (7 anos) – de quatro mulheres diferentes. Além desses, outros seis estão em processo de reconhecimento na Justiça – quatro em Cuba e dois na Argentina. No meio também tem a presença forte do agente e advogado do ex-jogador, Matías Morla, e a última namorada de Maradona, Rocío Oliva. A dupla passou os últimos anos ao lado do craque e não tem o carinho das filhas mais velhas do D1os, assim como da ex-mulher Claudia Villafañe, o que só dificulta a situação da divisão de bens. Pela lei argentina, dois terços dos bens devem ser destinados aos filhos, e o terço final fica com pais ou cônjuges.

Maradona morreu pobre?

Nos últimos dias, a alegação de um amigo de Maradona deixou as discussões pela herança ainda mais acirradas. Luis Ventura, um jornalista muito próximo de ‘El Pibe‘, comentou em uma rede de televisão local que o craque morreu sem nenhum dinheiro. “Maradona morreu pobre. Não tinha quase nada na sua conta bancária. O que não lhe roubaram, ele distribuía. A ele picava-lhe o dinheiro na mão. Quando lhe pediam, dava. Era generoso quando não o roubavam”, disse. A família de Maradona não se pronunciou sobre essas declarações.