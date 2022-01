FPF define datas, horários e locais das semifinais da Copinha; confira

Jogos das semifinais foram definidos nesta quarta-feira, 19, após as vitórias de São Paulo e Palmeiras, que se enfrentarão para ir à final; Santos e América-MG disputarão a outra vaga na decisão

Divulgação/Mirassol Decisão do título está marcada para o dia 25, mas ainda não tem local definido para acontecer



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou as datas, os locais e os horários em que serão disputadas as duas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A primeira semifinal será entre Santos e América-MG e será disputada na sexta-feira, 21, às 21h no estádio Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano do Sul. O vencedor desse jogo aguardará o duelo entre São Paulo e Palmeiras para conhecer o adversário na final. O Choque-Rei, por sua vez, acontecerá no sábado, 22, às 19h, sendo disputado na Arena Barueri. Por ter melhor campanha, o São Paulo será mandante e o confronto terá torcida única. As duas equipes que avançarem para a final se enfrentarão no dia 25. Entretanto, o estádio que vai abrigar o confronto ainda não foi definido pela organização do torneio.