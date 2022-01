Fluminense oficializa contratação do goleiro Fábio, ex-Cruzeiro

Atleta de 41 anos assina por uma temporada e é o oitavo reforço do Flu para o ano

Mailson Santana/FFC Fábio é o oitavo contratado do Fluminense na temporada



Horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro para exames, o goleiro Fábio foi anunciado pelo Fluminense para a temporada de 2022. O atleta de 41 anos saiu de forma traumática do Cruzeiro após nova gestão não entrar em acordo com o jogador. Utilizando um joguinho em alta no Twitter, o clube fez o anúncio utilizando nomes de outros jogadores do elenco. Com referência a outros nomes da posição, como Diego Tardelli e Alisson, o vídeo de apresentação de Fábio teve um depoimento dele. “Torcida tricolor é uma honra chegar e fazer parte dessa história de grandes goleiros”, disse. Fábio usará a camisa de número 12 e seu contrato é de um ano. O goleiro é o oitavo reforço anunciado pelo Fluminense para a temporada, além do volante Felipe Melo, dos atacantes Willian Bigode e Germán Cano, dos laterais Mario Pineida e Cris Silva, do zagueiro David Duarte, do meia Nathan, e do técnico Abel Braga.