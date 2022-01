Com golaço de Endrick, Palmeiras atropela o Oeste por 5 a 2 e está na semifinal da Copinha

Verdão teve início avassalador e fez 4 a 0 somente no primeiro tempo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick fez golaço de bicicleta na Arena Barueri



O Palmeiras está de volta às semifinais da Copinha. Na noite desta quarta-feira, 19, a equipe alviverde venceu o Oeste por 5 a 2 com um início de jogo avassalador na Arena Barueri, e agora espera o vencedor do duelo entre Cruzeiro e São Paulo. A partida começou agitada. Aos 4 minutos, Kauã teve uma grande chance para abrir o placar para o Oeste, mas perdeu. No lance seguinte, o Palmeiras abriu o placar com Gabriel Silva que aproveitou rebote do goleiro. Quatro minutos depois, Giovani fez mais um e ampliou o placar. Não demorou muito e Endrick apareceu na entrada da área, aos 13 minutos, deu uma bicicleta e marcou um golaço para fazer o terceiro do Verdão. Aos 22, Gabriel foi derrubado na grande área e o árbitro marcou pênalti. Pedro Bicalho foi para a cobrança e converteu, fazendo 4 a 0. No retorno do intervalo, no primeiro minuto, Popó aproveitou desatenção da zaga palmeirense e diminuiu para o time de Barueri. Aos sete minutos, Giovani tocou rasteiro e fez o quinto para os visitantes. Aos 29, Popó marcou novamente aproveitando rebote e fechou o placar em 5 a 2, para a festa da torcida que lotou a Arena.

Assista abaixo o golaço de Endrick: