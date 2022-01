São Paulo vira contra o Cruzeiro e enfrenta o Palmeiras na semifinal da Copinha

Em jogo marcado por paralisações, Ageu marcou para os cruzeirenses, mas Maioli e Vitinho deram a vitória ao Tricolor

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Maioli e Vitinho marcaram os gols do Tricolor



O São Paulo venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1 nesta quarta-feira, dia 19, e está na semifinal da Copinha. A equipe comandada por Alex enfrenta o rival Palmeiras em busca de uma vaga para a grande decisão. O primeiro tempo no Anacleto Campanella teve de tudo. O jogo começou atrasado por falta de ambulância no estádio e, aos 33 minutos, precisou ser paralisado por 20 minutos por queda de energia. No entanto, enquanto a bola rolou, os times fizeram um bom jogo. O Cruzeiro dominou na primeira parte e abriu o placar aos 30 minutos em cobrança de escanteio com Ageu. Após a paralisação, o São Paulo voltou mais ligado e aos 65 minutos, Maioli aproveitou rebatida da zaga cruzeirense e chutou no canto para empatar. O São Paulo voltou melhor do intervalo e teve duas grandes chances antes dos 10 minutos com Vitinho perdendo na pequena área e Caio acertando a trave. O Tricolor seguiu melhor e aos 32, Vitinho chegou batendo, a bola desviou e morreu no fundo da rede, virando o jogo.