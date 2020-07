FPF divulga tabela do Paulistão; Corinthians x Palmeiras será na próxima quarta

Campeonato Paulista está paralisado desde março devido à pandemia da Covid-19; restam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos

Reprodução/Instagram Corinthians enfrentou o Ituano em sua última partida pelo Paulistão



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta quinta-feira (16), a tabela com as datas e horários das últimas duas rodadas do Campeonato Paulista, que está paralisado desde março devido à pandemia da Covid-19. Em comunicado, a entidade definiu que o clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada, acontecerá na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30, em Itaquera. No mesmo dia, o Santos, líder da sua chave, receberá o Santo André, às 19h15. O já classificado São Paulo, por sua vez, terá o RB Bragantino pela frente, na quinta-feira (23), em pleno Morumbi.

Os clubes vão participar de uma verdadeira maratona neste fim de torneio. A Federação decidiu que as quartas de final serão realizadas 29 de julho (quarta-feira), enquanto as semifinais foram agendadas para 2 de agosto (domingo). Os dois jogos das finais serão dias 5 (quarta) e 8 de agosto (sábado).

A tabela do Paulistão também traz novidades quanto aos mandos de campo. Como o Governo do Estado autorizou jogos apenas em cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo de retomada, vários times terão que jogar fora de suas casas. São eles: Ituano, Guarani, Ponte Preta, Inter de Limeira, Botafogo, Ferroviária, Novorizontino, Mirassol e Bragantino. Confira a tabela abaixo.

QUARTA (22)

16:30 – Ituano x Ferroviária – Canindé

19:15 – Ponte x Novorizontino – Arena Barueri

19:15 – Santos x Santo André – Vila Belmiro

21:30 – Corinthians x Palmeiras – Arena Corinthians

QUINTA (23)

15:00 – Água Santa x Mirassol – Arena Inamar

17:30 – Inter de Limeira x Oeste – Arena Corinthians

20:00 – Botafogo x Guarani – São Bernardo

20:00 – São Paulo x Bragantino – Morumbi

ÚLTIMA RODADA (todos os jogos às 16h)

DOMINGO (26)

Bragantino x Botafogo-SP – Osasco

Ferroviária x Inter de Limeira – Morumbi

Guarani x São Paulo – Vila Belmiro

Mirassol x Ponte Preta – São Bernardo

Novorizontino x Santos – Arena Corinthians

Oeste x Corinthians – Arena Barueri

Palmeiras x Água Santa – Arena do Palmeiras

Santo André x Ituano – Canindé