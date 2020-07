Goleiro do São Paulo é sondado por time da 1ª divisão do Campeonato Inglês

Lucas Perri renovou o contrato com o Tricolor recentemente e tem multa rescisória avaliada em R$ 245 milhões

Rubens Chiri/saopaulofc.net Lucas Perri é reserva de Tiago Volpi no São Paulo



Lucas Perri, goleiro do São Paulo, foi sondado pelo Everton, da Inglaterra. O jovem de 22 anos é pretendido pelo clube inglês que já conta com outros dois brasileiros, Richarlison e Bernard. A consulta dos britânicos acontece logo pós a venda de Antony ao Ajax. Em março deste ano, a equipe do Tricolor renovou com o goleiro até o final de 2023. A multa rescisória do atleta passou a ser de 40 milhões de euros (aproximadamente 245 milhões de reais na cotação atual). O clube do Morumbi entende que, dificilmente um time pagaria a multa nas atuais condições financeiras do futebol em geral, principalmente após a crise provocada pelo novo coronavírus. Com isso, o São Paulo aceitaria negociar os termos, caso uma proposta oficial chegasse durante a janela europeia.

Perri já atuou por um clube inglês. Em 2019, foi emprestado no início do ano ao Crystal Palace por seis meses, mas não chegou a atuar na equipe. O Crystal Palace tinha o interesse para a contratação do goleiro, mas o negócio não foi para frente.

O goleiro foi promovido para o time profissional em 2015, quando ainda tinha apenas 17 anos. Perri tem apenas dois jogos como titular: Contra o CSA, na última rodada do Brasileirão 2019 e contra o Santos, no Paulistão 2020 e último jogo antes da pausa por conta da pandemia, ambos os jogos o São Paulo saiu com a vitória por 2 a 1.