FPF e clubes definem protocolo para início do Paulistão feminino

Documento será enviado para as autoridades de saúde do estado

Divulgação/Corinthians O Corinthians é o atual campeão paulista de futebol feminino



A Federação Paulista de Futebol se reuniu nesta quinta-feira, 16, com os 18 clubes do Campeonato Paulista Feminino, além de Ponte Preta e Audax, que disputam o Brasileirão A1, para aprovar o Protocolo de Retomada Gradual dos Treinamentos.

Agora, o documento será encaminhado ao Centro de Contingência do Coronavírus do estado, para que as autoridades públicas de saúde avaliem a volta aos trabalhos. A expectativa é que exames médicos, testes clínicos, físicos e fisiológicos possam ser realizados a partir da próxima quarta, 22, quando os jogos do Paulistão masculinos serão retomados. Já os treinos físicos voltariam no dia 29.

A FPF se comprometeu a custear os testes de covid-19 para até 30 pessoas por equipe. Em agosto, a federação e os clubes devem realizar uma nova reunião, para definir as datas e o formato da competição. No ano passado, Corinthians e São Paulo protagonizaram uma final histórica na Arena Corinthians, com 28 mil torcedores presentes no estádio – recorde de público em partidas de futebol feminino envolvendo clubes brasileiros. O time do Parque São Jorge foi o vencedor.