FPF realiza sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista 2022; confira 

Reprodução/FPF Taça do Campeonato Paulista de 2022 foi apresentada pela FPF na realização do sorteio da fase de grupos



Os grupos do Campeonato Paulista de 2022 foram definidos na tarde desta terça-feira, 9, em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), na sede da entidade, localizado no bairro da Barra Funda, na Zona Oeste da capital. O São Paulo, atual campeão do torneio, terá São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária como concorrentes. Vice na edição de 2021, o Palmeiras “caiu” na mesma chave de Botafogo-SP, Ituano e Mirassol. Já o Corinthians, maior vencedor da competição com 30 taças, disputará vaga no mata-mata com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira.

O Santos, por sua vez, caiu no “grupo da morte”, com Santo André, Ponte Preta e RB Bragantino. Vale lembrar que, assim como o regulamento das edições anteriores, os 16 times da Série A1 foram divididos em quatro grupos, sendo que as equipes da mesma chave não se enfrentam na primeira fase. Em seguida, os dois melhores posicionados de cada grupo fazem as quartas de final em jogo único. As semifinais também serão definidas em uma partida cada, enquanto a decisão será novamente feita em dois duelos.