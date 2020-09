Fred, do Fluminense, testa positivo para Covid-19

No último fim de semana, a esposa do centroavante já havia sido diagnosticada com o novo coronavírus

Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo O atacante Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense



O atacante Fred, do Fluminense, testou positivo para Covid-19. A revelação foi feita pelo próprio clube tricolor, por meio de um breve comunicado nesta sexta-feira, 11. O Fluminense informou que o jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus em exame feito ontem, válido pela bateria de testes da décima rodada do Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, a esposa de Fred testou positivo, e, por precaução, o clube das Laranjeiras decidiu afastar o atleta do restante do grupo.

Por este motivo, ele sequer viajou para enfrentar o São Paulo, no último domingo, no Morumbi. Segundo o clube carioca, no entanto, “o camisa 9 testou negativo em todos os exames anteriores, mais recentemente na quinta-feira anterior (03/09), no sábado (05/09), na segunda (07/09) e na quarta (09/09)”.

Agora, com a confirmação de que está com Covid-19, Fred desfalcará o Fluminense no jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, 13, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Como o time tricolor também não poderá contar com Evanilson, recentemente negociado com o Porto, de Portugal, o treinador Odair Hellmann terá de acionar o banco de reservas para escalar o ataque tricolor. No clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira, o técnico optou por Wellington Silva e Fernando Pacheco pelas pontas e Nenê centralizado.