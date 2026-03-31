2018, 2022 e 2026: relembra os vexames da Itália na repescagem da Copa do Mundo

O último jogo de mata-mata da Azzurra foi na final de 2006, quando foi campeã contra a França

Divulgação / FIGC Itália é fica fora pela terceira edição seguida da Copa do Mundo



Pela terceira edição seguida, a Itália está fora da Copa do Mundo. A Seleção tetracampeã perdeu a última chance de participar do Mundial, disputado entre junho e julho deste ano, após ser derrotada nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina, que volta ao torneio depois de 12 anos – a última participação tinha sido no Brasil, quando foi eliminada na fase de grupos. Essa é a segunda vez que a Bósnia vai participar da Copa do Mundo.

Com mais essa eliminação, a Itália soma mais um vexame a seu histórico recente. Já que sua última participação na Copa do Mundo foi em 2014, quando não passou da fase de grupos. Apesar de ter vencido a Inglaterra no jogo na estreia, perdeu para a Costa Rica e o Uruguai e não conseguiu avançar para o mata-mata da competição.

O revés inaugurou uma onda de má fase na Azzurra, que desde então nunca mais conseguiu participar da Copa do Mundo. O último jogo de mata-mata da Itália foi na final de 2006, quando foi campeã contra a França. Desde então, a Seleção nunca mais jogou uma fase de oitavas de final de Copa do Mundo.

Catar – 2022

Apesar de ser campeã da Eurocopa em 2021, a Itália foi eliminada na repescagem das Eliminatórias Europeias ao perder para a Macedônia do Norte por 1 a 0, em casa. O jogo, na ocasião, aconteceu em Palermo.

Rússia – 20218

A Azzurra caiu na repescagem para a Suécia. Perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou o segundo em 0 a 0 no San Siro. Foi a primeira vez em 60 anos que os italianos ficaram fora de um Mundial.

Últimas participações (Fases de Grupo)

Nas últimas duas vezes em que esteve em campo por uma Copa, a Itália não passou da primeira fase:

Brasil – 2014

Itália 2 x 1 Inglaterra

Itália 0 x 1 Costa Rica

Itália 0 x 1 Uruguai

África do Sul – 2010