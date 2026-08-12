Leo Messi se despede do pai nas redes: ‘Você esteve ao meu lado desde o início’

O jogador de futebol argentino Leo Messi se despediu de seu pai, Jorge Messi, que faleceu no último sábado aos 68 anos, com uma carta emocionante publicada em suas redes sociais, na qual relembra o papel fundamental que ele desempenhou desde o início de sua carreira e lamenta não ter podido compartilhar com ele seus últimos grandes momentos em campo.

“Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. Não consigo aceitar, ou melhor, não quero aceitar”, começa Messi, que reconhece que é “muito difícil imaginar” que não vai mais vê-lo nem falar com ele. “Você se foi muito cedo. Ainda tínhamos muito para aproveitar juntos”, lamenta o argentino.

O capitão da seleção argentina lembra especialmente da Copa do Mundo de 2026, depois que seu pai insistiu para que ele jogasse “a última Copa do Mundo”. Messi explica que a saúde de Jorge piorou dias antes do início do torneio e que ele confiava em chegar à final para que ele pudesse viajar e vê-lo jogar. “Eu dizia a você que íamos chegar à final para que você pudesse viajar”, lembra ele.

Embora, no fim das contas, Jorge Messi não tenha podido acompanhá-lo na final perdida pela Argentina para a Espanha, seu filho conta que esperava pelas mensagens dele após cada partida e que queria chegar o mais longe possível para dar tempo para que ele se recuperasse e pudesse assistir a algum jogo.

“Chegamos à final e você não pôde estar presente. Eu queria ganhá-la para te levar e te mostrar uma nova”, escreve Messi, que reconhece que não conseguiu porque “as pernas não aguentavam mais”. “Não fomos campeões, mas você nem imagina como aproveitamos cada partida. Mais uma vez, você estava certo: eu tinha que estar lá e jogar”, acrescenta.

O argentino também relembra o início de sua carreira, quando seu pai o levava aos treinos depois do trabalho, e destaca que “você não perdia um único jogo”. “Como você sofria ao me ver e como se divertia, embora nunca me elogiasse muito”, relembra. Messi define Jorge como “pai, amigo e representante” e garante que “você sempre foi a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca se enganou em nada”.

“Você esteve ao meu lado desde o início, faltava tão pouco para o fim”, destaca Messi, que deixa em aberto até mesmo a possibilidade de que seu futuro no futebol seja afetado por essa perda. “Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo”, confessa.

Messi encerra sua homenagem garantindo que seu pai continuará presente em sua vida e, especialmente, na educação de seus filhos. “Vou sentir muita saudade de você, mas você sempre estará presente”, escreve ele antes de se despedir: “Descanse em paz e cuide de nós lá de cima, como fazia aqui. Obrigado por tudo. Te amo, pai”.